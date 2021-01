Futuro Depay: la verità sul Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non sarebbe in corsa per Memphis Depay, attaccante olandese attualmente in forza al Lione

Continuano ad arrivare notizie contrastanti su Memphis Depay. L’attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Lione il prossimo 30 giugno, stando alle ultime news provenienti dalla Francia sarebbe nel mirino del Milan.

I rossoneri sarebbero in corsa per il calciatore insieme a Inter, Juventus e Barcellona. Una notizia che, però, non trova conferme in Italia: Marchetti – intervenuto a Sky Sport – si sente di escludere, infatti, un interesse del Milan per Depay.

Il mercato del Diavolo sarebbe concentrato soprattutto su Koné e Simakan, per i quali ci sono trattative ben avviate con i rispettivi club, Tolosa e Strasburgo, oltre che sui rinnovi di contratto di Donnarumma e Calhanoglu.

I contratti del portiere e del numero dieci sono in scadenza il prossimo 30 giugno e le due firme rappresenterebbero dei veri acquisti per il Milan.