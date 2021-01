Milan-Juventus dove vederla; canale tv, streaming e probabili formazioni

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Juventus in diretta tv e streaming. La sfida avrà inizio stasera alle ore 20.45

Milan-Juve, match valido per la 16a giornata di Serie A, si disputerà stasera alle ore 20.45. San Siro farà da cornice al big match, nel quale si incontreranno due squadre in evidente difficoltà. Le pesanti assenze graveranno sulle spalle di Milan e Juventus, dato che i tamponi effettuati ieri hanno peggiorato una condizione di rosa già precaria.

Con Krunic e Rebic out per positività al Covid, non sarà semplice per Pioli sperimentare la giusta formazione. Le assenze del croato e del bosniaco si vanno ad aggiungere a tutte le altre. Il Milan si trova in una posizione davvero scomoda, con una coperta diventata cortissima. Ma i rossoneri hanno dimostrato più volte di non arrendersi dinnanzi alle avversità e stasera dovranno tentare il tutto per tutto per conquistare i 3 punti. Mantenere la posizione da capolista significherebbe tanto per la squadra; un incoraggiamento alla ‘bufera assenze’ abbattatutasi su di essa.

Similmente, anche la Juve conta delle assenze pesanti in rosa. Oltre a Cuadrado ed Alex Sandro, positivi al Covid, mancherà Morata, infortunato. La Juve, come affermato dal suo allenatore, vuole però vincere questo big match, dato che ai bianconeri mancano ancora i 3 punti contro una grande di Serie A.

Stasera sarà dura, ma è una sfida assolutamente da non perdere. Vediamo quindi dove poter seguire il match Milan-Juve.

Leggi anche:

Dove vedere Milan-Juventus: diretta tv e streaming gratis

Partita: Milan-Juventus

Milan-Juventus Orario: 20.45

20.45 Competizione: Serie A

Serie A TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky GO, NOW Tv

Milan-Juventus sarà visibile esclusivamente sui canali dell’emittente satellitare Sky: Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. Per vederla in streaming basterà accedere su Sky Go attraverso il proprio abbonamento: sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su Pc, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Altra alternativa streaming è NOW Tv, il servizio live e on demand di Sky.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Come accennato, Pioli dovrà fare i conti con una squadra decimata dalle assenze. Con Krunic, Tonali e Bennacer indisponibili, il mister potrebbe decidere di schierare Calabria nella mediana. Togliere Calhanoglu dalla trequarti centrale potrebbe essere un grosso rischio per Pioli. Quindi il terzino italiano potrebbe completare la coppia di centrocampo insieme a Kessiè.

A sostiuire Davide, sarebbe pronto Diogo Dalot, a destra della difesa.

Per fortuna al Milan non mancano gli esterni d’attacco, quindi quasi sicuramente ci sarà Hauge ala sinistra, insieme ad Hakan centrale e a Castillejo a destra. Punta in solitaria Rafael Leo, reduce dal gol strepitoso contro il Benevento nella scorsa giornata.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Calabria; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Dalot, Frigerio, Colombo, Maldini.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Chiellini, Frabotta, Fagioli, Arthur, Rabiot, Portanova, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca.