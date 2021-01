Milan, UFFICIALE: Krunic e Rebic positivi al Covid-19

Il Milan perde Krunic e Rebic per la partita di stasera contro la Juventus. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19.

Che sfortuna. Il Milan stasera contro la Juventus non potrà schierare né Krunic e né Rebic, entrambi positivi al Covid-19. I rossoneri lo hanno comunicato poco fa sul proprio sito con una nota ufficiale.

AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo.

Milan-Juve, la probabile formazione rossonera

Davvero una brutta notizia per Stefano Pioli che adesso dovrà reinventarsi la formazione da schierare questa sera. Bennacer è infortunato, Tonali è out per squalifica. Senza Krunic, resta soltanto Kessie per il ruolo di mediano. Occhio quindi alla possibilità di vedere Calhanoglu insieme all’ivoriano. Per quanto riguarda l’attacco, Leao si sposta a punta centrale, mentre l’esterno sinistro potrebbe essere ricoperto da Hauge, con Brahim Diaz e Castillejo a completare il trittico.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.