Milan-Juve, Krunic e Rebic positivi: come cambia la formazione

E’ da poco arrivata la notizia della positività di Krunic e Rebic in casa Milan. Un enorme tegola per Pioli, in vista di Milan-Juve. Vediamo come potrebbe cambiare la formazione

La sorte ha voluto che nella giornata di ieri Krunic e Rebic risultassero positivi al Covid 19. Se prima il Milan era in emergenza infortuni, oggi è totale allarme rosso per quanto riguarda le assenze. Tolto Krunic, rimane solo Kessie, unico centrocampista di ruolo. Un vero guaio per Pioli, che dovrà formulare una soluzione per la formazione di stasera contro la Juventus.

Proviamo a capire come potrà cambiare la lista dei titolari del Milan, in vista del match.

Milan-Juve, probabile formazione rossonera

Con Krunic e Rebic out, secondo Sky Sport l’idea è di schierare Calabria nella mediana. Calhanoglu ha esperienza pregeressa in quel ruolo, ma a quanto pare il mister non vuole spostarlo dalla trequarti. Diogo Dalot quindi a destra al posto dell’italiano, mentre per quanto riguarda l’attacco: Leao sarà la punta centrale, Hauge esterno sinistro insieme ad Hakan e a Castillejo,

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao.