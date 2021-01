Curva Sud, messaggio ai giocatori prima della Juve: “Dai Milan!”

La Curva Sud rossonera ha sperimentato un nuovo modo per essere vicina alla squadra prima del match di stasera contro la Juve. Un messaggio assolutamente emozionante!

Sul proprio sito web, curvasudmilano.it, l’associazione di tifosi milanisti ha reso noto il modo in cui mostrerà la propria vicinanza alla squadra stasera. Il match Milan-Juventus è assolutamente ostico; una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Così, la Curva Sud manderà un messaggio ad ogni giocatore rossonero prima che il pullman parta per lo stadio.

Il motivo è chiaro. La zona rossa impedirà ai tifosi di incoraggiare la squadra di presenza alle porte di San Siro. Ecco che la Curva Sud ha formulato un emozionante messaggio che ogni giocatore rossonero riceverà sul proprio smartphone. Questo il testo:

“Vorremmo essere con voi, per darvi il nostro sostegno incessante.

Vorremmo essere al nostro posto, lì dove siete abituati a vederci e sentirci.

Vorremmo essere in Curva Sud, dove vi aspettiamo per festeggiare un gol o una vittoria.

Vorremmo essere con voi per spingervi all’attacco senza paura e senza pietà. Per caricarvi, per incitarvi uno dopo l’altro, perché trasformiate ogni zolla di San Siro in un incubo per i nostri avversari.

Vorremmo essere al vostro fianco per farvi ribollire il sangue e farvi sentire l’inesauribile calore del nostro amore.

Vi abbiamo accompagnato per le strade di Milano prima del derby e mai eravate stati protetti e difesi come in quell’occasione.

Abbiamo incendiato le strade di Milano al vostro passaggio, trasformandole in lingue di fuoco dalle quali siete usciti voi, una formidabile e implacabile squadra di Diavoli.

Avete onorato la nostra maglia, avete riportato il Milan dove merita di stare, ci avete reso orgogliosi di voi, siamo di nuovo compatti: una squadra e la sua Curva.

Lottate per NOI, e sentirete il nostro cuore battere con il vostro.

Vincete per NOI, e sentirete la gioia e la gratitudine di tutto il popolo milanista.

Vi aspettiamo sotto la Sud, e sarà come fossimo davanti a voi.

Siate rossoneri.

Siate milanisti.

Siate ultras della Curva Sud Milano.

Perché ora siete i padroni dell’inferno, spetta a voi conquistarci il paradiso.”

Siamo sempre con voi,

non vi lasceremo mai!

CURVA SUD MILANO – AIMC