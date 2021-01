Sky – Milan-Juve, i bianconeri sono partiti

Dopo le varie polemiche scaturite dai casi di positività nella Juventus, i bianconeri sono partiti per Milano in vista del match contro i rossoneri. I dettagli

Adesso non vi è alcun dubbio: Milan-Juventus si giocherà. La conferma arriva da Sky Sport, che ha annunciato la partenza dei bianconeri per Milano in questi minuti. Come preannunciato ieri sera dalle autorità competenti, il match di stasera tra la Juve e il Milan si sarebbe giocato al 99.9%.

Leggi anche:

Non sono bastati i due casi di positività (Alex Sandro e Cuadrado) in casa Juve, per rinviare il match contro il Milan. Quindi appuntamento imperdibile stasera a San Siro, le emozioni sono assicurate.