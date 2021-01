Tuttosport – Romagnoli spaventa il Milan! Richiesta alta per rinnovare

Manca un anno alla chiusura del contratto, ma il Milan e Alessio Romagnoli pensano già al rinnovo, e come raccontato da TuttoSport la richiesta del capitano è alta.

In queste settimane le questioni rinnovi hanno tenuto banco in casa Milan, con le discussioni sui contratti di Donnarumma e Calhanoglu. TuttoSport lancia un altro allarme in vista rinnovo: quello di Alessio Romagnoli.

Il capitano è legato al Milan, ed è molto concentrato sul campo, ma il suo contratto scadrà tra dodici mesi. Per evitare ulteriori situazioni critiche, come quelle di queste settimane, in via Aldo Rossi pensano di risolvere le grane contrattuali in estate, onde evitare possibili trattative parallele, col rischio di perdere il difensore a zero.

Romagnoli “spaventa” il Milan

Il problema, aldilà dell’attaccamento alla maglia del capitano, è di natura economica. Da quanto racconta lo stesso TuttoSport, il difensore avrebbe mosso una richiesta da 5 milioni di euro. In Via Aldo Rossi non ci sono ancore conferme o commenti sulla cifra, ma fossero questi i numeri richiesti la società dovrebbe fare uno sforzo economico non indifferente per muovere la trattativa, essendo la cifra al di sopra delle aspettative. L’attuale stipendio di Romagnoli è di 3,5 milioni.

In caso di mancato accordo la società potrebbe mettere sul mercato il calciatore, valutandolo non meno di 45 milioni di euro.

Altre scadenze

Altri tre contratti saranno ridiscussi in estate, con destini diversi. Franck Kessié e Davide Calabria troveranno sicuramente un accordo che prevede per entrambi un raddoppio di stipendio, che farà arrivare i loro guadagni rispettivamente a 3 e 2 milioni di euro.

Più complessa la situazione di Andrea Conti, apparso fuori dal progetto, e con un contratto da 2 milioni di euro che difficilmente verrà rinnovato a quelle cifre. Per lui una possibile partenza a giugno.