Calciomercato Milan – Zaccagni, idea per l’estate. Scamacca difficile

Maldini non perde di vista due italiani per il calciomercato. Le ultime news su queste trattative dalla Gazzetta dello Sport.

In Via Aldo Rossi, benché la società sbandieri calma sul mercato, c’è fermento per la compravendita di calciatori per rinforzare la rosa. Dopo che il nodo difensore si sta per sbrogliare, con l’imminente chiusura per Mohamed Simakan, la questione attaccante tiene banco nella dirigenza rossonera. Da giorni il nome che circola è quello di Gianluca Scamacca, bomber romano in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.

La punta in forza al Genoa è valutata 25 milioni, una richiesta ritenuta esosa da via Aldo Rossi, specie per la scarsezza di minuti disputati dall’attaccante. L’affare poteva sbloccarsi con l’arrivo di Piatek nella città della Lanterna, ma al momento l’Herta Berlino fa muro, complicando entrambe le trattative.

Il Milan non pensa solo a Scamacca: riflessioni anche per Zaccagni del Verona

Il Milan segue da vicino anche le prestazioni di Mattia Zaccagni. Il centrocampista è un punto fermo del Verona, ormai nel pieno della sua maturità calcistica e nel giro della nazionale. l’Hellas non lo valuta meno di 20 milioni e i rossoneri pensano a lui per l’estate in caso di partenza di Calhanoglu. Il trequartista, all’occorrenza mezzala, potrebbe prendere anche il posto di Diaz, qualora Milan e Real Madrid non dovessero trovare un’opzione per allungare il prestito della mezza punta spagnola.