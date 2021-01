ML – Simakan al Milan: nuovi contatti, parti sempre più vicine

Simakan è ad un passo dal Milan: i rossoneri vorrebbero chiudere entro questa settimana. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

La telenovela Simakan è sempre più vicina ad una fine. Il Milan non ha alcun dubbio: è lui l’uomo scelto per rinforzare la difesa, così come era successo sul finire del calciomercato estivo. In quel caso, però, la trattativa non andò a buon fine per una serie di motivi. C’era pronto un aereo privato pronto a portare il calciatore a Milano e firmare l’accordo prima del gong finale. Poi però lo Strasburgo si è imputato, e il Milan non ha potuto fare altro che rinviare il colpo.

E adesso Maldini e Massara vogliono mantenere la promessa. Già a fine dicembre la società si è fatta risentire dallo Strasburgo per fare un’offerta: 15 milioni di euro, bonus compresi. I francesi si sono opposti: l’allenatore non vuole perdere uno dei suoi pupilli, anche perché la situazione di classifica non è delle migliori. Però Simakan spinge: vuole il Milan, così come lo voleva qualche mese fa. Non vuole perdere di nuovo questo treno. La foto pubblicata oggi su Instagram è una prova lampante.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Simakan è vicinissimo

I contatti vanno avanti da un po’ di tempo, e adesso siamo vicini ad una fine. Oggi ci sono stati nuovi contatti fra le parti: l’offerta del Milan è di 15 milioni, la richiesta è di 20 milioni, si ha la netta sensazione che si chiuderà a metà (sui 17 milioni). Il Milan vorrebbe chiudere l’affare entro questa settimana, così da sottoporre il calciatore alle visite mediche nel week-end e metterlo a disposizione di Stefano Pioli per le prossime partite.

Da Casa Milan filtra ottimismo, ma anche calma. Non c’è fretta, infatti: il Milan ha la necessità di prendere un difensore, ma con Kjaer recuperato e un Kalulu che dà garanzie ci si può permettersi di prendere altro tempo. Tutto dipende dallo Strasburgo: se si convincerà a cedere il calciatore in tempi stretti, allora Simakan potrebbe arrivare a Milanello già entro questa settimana. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Una cosa è certa: il difensore è ad un passo, finalmente, dal suo approdo in rossonero.