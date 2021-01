Calciomercato Milan – Cambia tutto! Tante offerte, ma Maldini non lo cede

Il Milan ha preso una decisione: il centrocampista non verrà ceduto. Sono arrivate tante richieste, ma Maldini continua a far muro.

Oggi è il grande giorno. Alle 20:45 di questa sera un crocevia importante per la stagione del Milan e di tutta la Serie A: la sfida alla Juventus, a San Siro. La positività di Alex Sandro e Cuadrado ha creato un po’ di allarme in vista di un possibile rinvio. In attesa di nuovi tamponi, la partita al Giuseppe Meazza si disputerà.

Sarà titolare, inevitabilmente, Rade Krunic. Bennacer è infortunato, Tonali squalificato: tocca quindi al bosniaco prendere il posto di fianco a Franck Kessie, uno dei pilastri di questo Milan. I due hanno giocato insieme una sola unica volta dal primo minuto: era Milan-Celtic, e non andò benissimo, con errore clamoroso dell’ex Empoli in fase di impostazione e rete degli scozzesi. Krunic però si è dimostrato più volte una pedina importante: in campo dà sempre tutto e anche il posizionamento è positivo. Deve migliore nella gestione del pallone.

Leggi anche:

Krunic resta al Milan

Stefano Pioli lo ritiene importante, anche se è la quarta scelta per il centrocampo e la terza per la trequarti (dopo Calhanoglu e Brahim Diaz). Per questo motivo il Milan ha deciso di non cederlo, nonostante le tante richieste arrivate in queste ultime ore, come rivelato da Gianluca Di Marzio. I rossoneri non vogliono mandarlo via, lui così come anche altri. Gli unici che potrebbero cambiare aria in caso di offerte sono Musacchio e Duarte, completamente fuori dal progetto rossonero (Pioli ha preferito Kalulu, un terzino destro, ad entrambi).