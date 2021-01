Probabili formazioni Milan-Juve | Un solo ballottaggio per Pioli

Nella mattinata del big match tra Milan e Juventus i dubbi da sciogliere per le probabili formazioni non sono pochi. Soprattutto per la Juventus i dubbi sono molti, causa Covid le defezioni in casa bianconera sono importanti. Per il Milan il ballottaggio è solo uno, sulla fascia destra offensiva.

Il countdown è iniziato per la super sfida tra Milan e Juventus, che potrebbe allargare la forbice in classica tra le due squadre o rilanciare le ambizioni dei bianconeri. Malgrado la prossimità dell’incontro, i dubbi da sciogliere per le formazioni non sono pochi, specie per l’undici allenato da Andrea Pirlo. Per il tecnico bianconero le attenzioni sono rivolte sulle fasce, dopo i casi di positività al Covid dei terzini Alex Sandro e Cuadrado. Paulo Dybala, malgrado qualche linea di febbre affiancherà l’insostituibile Ronaldo,

Per Pioli le scelte sembrano scontate, con Kjaer che dirigerà la difesa malgrado il cambio a Benevento: Pioli ha raccontato che era una sostituzione programmata per permettere al danese di recuperare al meglio dall’infortunio. Unico ballottaggio vero è sulla fascia destra offensiva, dove Castillejo dovrebbe vincere il ballottaggio a scapito di Brahim Diaz.

Leggi anche:

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Per i rossoneri si rivede Theo Hernandez, mancherà Tonali squalificato. Se Castillejo dovesse vincere il ballottaggio con Diaz i cambi rispetto a Benevento sarebbero tre. Per i bianconeri cambio modulo obbligato con le defezioni sulle fasce e ritorno al 3-4-1-2 con Demiral che dovrebbe affiancare il du0 Bonucci-De ligt e sulle fasce si dovrebbero posizionare Danilo e Chiesa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma;Calabria, Kjaer,Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Mckennie, Bentancur, Danilo; Ramsey; Dybala, Ronaldo.