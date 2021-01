Pobega batte Gattuso: colpo Spezia a Napoli!

Il Napoli perde in casa contro lo Spezia. Le reti di Nzola e Pobega ribaltano il momentaneo vantaggio di Andrea Petagna.

Non decolla la stagione di Gennaro Gattuso, che non riesce a battere lo Spezia in casa. Il suo Napoli è, infatti, stato battuto dallo Spezia di Vincenzo Italia.

Gli azzurri sono passati in vantaggi con un gol di Andrea Petagna ma non è bastato. Al gol dell’ex Milan hanno risposto Nzola dal dischetto e un altro ex rossonero, Pobega. La vittoria dei liguri è con l’uomo in meno dopo l’espulsione di Ismajli, per doppia ammonizione, arrivata al 77′.

Napoli-Spezia 1-2: 58′ Petagna (N),68′ Nzola (S), 82′ Pobega