Simakan titolare con lo Strasburgo: il Milan osserva

Mohamed Simakan giocherà dal primo minuto il match del suo Strasburgo contro il Nimes. Potrebbe essere l’ultima partita per il difensore

La Ligue 1 torna in campo con la diciottesima giornata. Le attenzioni di tutti i rossoneri sono puntate ovviamente su Strasburgo-Nimes: il match dello Stade de La Meinau vedrà scendere in campo dal primo minuto Mohamed Simakan. Il difensore classe 2000 dovrebbe essere il primo acquisto da parte del Milan.

Come raccontato in questi giorni la trattativa è in dirittura d’arrivo e la distanza tra domanda e offerta è solamente ormai di due milioni di euro. Non è escluso che la fumata bianca arrivi nelle prossime ore.

Nel frattempo Simakan, cercherà di dare una mano allo Strasburgo a conquistare punti importanti per la salvezza. Come si evince dai canali ufficiali il difensore sarà regolarmente in campo, forse per l’ultima volta con la maglia del club francese.