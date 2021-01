Krunic, nuove offerte in arrivo | Il Milan ha già deciso

Il Milan ha deciso che il mediano non si muoverà dal club rossonero in vista della sessione di mercato di gennaio.

La ricerca di un nuovo centrocampista in casa Milan è appena partita. I rossoneri vogliono rinforzare il reparto il prima possibile.

Occhi puntati sul giovanissimo talento francese Kouadio Koné, che secondo i maggiori quotidiani appare l’obiettivo numero uno.

Si parla inoltre di una eventuale partenza dal centrocampo, proprio per fare posto al nuovo acquisto.

Il candidato numero uno a lasciare Milanello è Rade Krunic. Il mediano bosniaco, attualmente alle prese con la positività al Covid-19, sarebbe stato messo sul mercato.

Ma come confermato oggi da Tuttosport, il Milan ha scelto per ora di blindare Krunic, smentendo così le precedenti voci su un suo addio.

I rossoneri infatti lo considerano un jolly molto utile, a prescindere dall’arrivo di un altro centrocampista entro la fine di questo mese.

Krunic infatti ha dimostrato a Stefano Pioli di poter essere schierato sia da mediano puro, davanti alla difesa, sia da esterno offensivo, come visto durante alcuni match di Europa League.

Niente da fare, a meno di ribaltoni, per Genoa e Torino che avevano sondato il terreno per il classe ’93. Difficilmente il Milan si priverà di alcuni tasselli a gennaio, vista la rosa numericamente non troppo lunga.