Clamoroso Repubblica: “Milan, sogno Haaland con la Champions”

È Haaland il sogno impossibile del Milan in caso di qualificazione in Champions League. Il bomber del Borussia Dortmund piace a tante big europee.

Il Milan è primo in classifica, ma non ha la pressione di dover vincere lo Scudetto. L’obiettivo è quello di andare in Champions League.

L’accesso alla massima competizione UEFA per club consentirebbe alla società rossonera di fare un salto di qualità. I ricchi premi aiuterebbero il bilancio e anche gli investimenti sul calciomercato. Inoltre, giocare in Champions consente di attirare nomi più importanti a Milanello.

Calciomercato Milan, sogno Haaland per l’attacco

Secondo quanto spiegato da La Repubblica, il sogno del Milan è Erling Haaland. Il centravanti norvegese del Borussia Dortmund costa oltre 60 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono già Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Barcellona. Concorrenza difficile da battere.

L’agente di Haaland è Mino Raiola, che ha già alcuni suoi assistiti nel Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già parlando con lui del rinnovo di Gigio Donnarumma, più avanti dovranno anche discutere di Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli.

Haaland è un colpo difficile da realizzare, anche se il buon rapporto col connazionale Jens Petter Hauge potrebbe aiutare, ma non bastare. Il club rossonero intanto sta anche provando a chiudere per l’acquisto di due giovani talenti dalla Francia: Mohamed Simakan dello Strasburgo e Kouadio Koné del Tolosa. Sono attese novità nelle prossime ore.