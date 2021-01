Koné verso la Germania: ancora conferme

Niente da fare per il Milan. Kouadio Koné non vestirà la maglia rossonera a gennaio. Il calciatore è pronto a trasferirsi in Germania, al Borussia Moenchengladbach

Ancora conferme in merito a Kouadio Koné. Il centrocampista, che tanto piace al Milan, è destinato a trasferirsi in Germania. Come raccontato da Calciomercato.it, il Borussia Moenchengladbach ha piazzato lo sprint decisivo: l’affare è così pronto ad andare in porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il Milan vede dunque sfumare un acquisto che fino a qualche ora fa sembrava davvero in chiusura. I rossoneri sono così chiamati a guardarsi altrove per trovare un nuovo centrocampista, utile a Stefano Pioli, che in estate aveva chiesto un quarto mediano per completare il pacchetto con Tonali, Bennacer e Kessie.

Rade Krunic, confermato dal tecnico, è infatti, visto più come un jolly che come una vera alternativa per il centrocampo.