Maldini, la dinastia fa 1000 presenze nel Milan | I numeri

L’ingresso di Daniel Maldini in Milan-Juventus di Serie A ha rappresentato un grande traguardo per la dinastia iniziata da Cesare e proseguita da Paolo.

Nel finale di Milan-Juventus anche Daniel Maldini ha avuto l’occasione di scendere in campo. Il 19enne centrocampista offensivo è andato pure vicino al gol.

La sua entrata in campo ha rappresentato qualcosa di importante per la dinastia Maldini. Infatti, si è trattato della presenza numero 1000 in Serie A della celebre famiglia con la maglia rossonera.

Sono 647 le partite di Paolo, 347 quelle di Cesare e 6 quelle di Daniel. Un bel traguardo della dinastia Maldini, sperando che anche anche l’ultimo esponente della famiglia a giocare in rossonero riesca a raggiungere traguardi importanti.