Maresca arbitrerà Milan-Torino: i precedenti

Scelto l’arbitro del match di sabato tra Milan e Torino, ovvero il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

L’Aia e la Figc hanno reso note poco fa le designazioni arbitrali in vista della 17.a giornata del campionato di Serie A.

L’incontro Milan-Torino, previsto per sabato 9 gennaio a San Siro, sarà diretto dal signor Fabio Maresca, della sezione di Napoli.

Il fischietto campano sarà aiutato dai guardalinee Galletto e Prenna e dal quarto uomo Fabbri. Postazione VAR assegnata invece a Marco Guida.

Leggi anche > Pellegatti furioso: “Milan, sei in ritardo!”

Per Maresca si tratterà del nono arbitraggio in carriera con il Milan. Gli otto precedenti in Serie A appaiono molto equilibrati: 3 vittorie rossonere, 3 pareggi e due sconfitte.

Male il Diavolo negli ultimi due incroci con Maresca, che sono coincisi con le sconfitte contro Juventus (0-1) e Inter (2-4) nel derby dello scorso anno.

Ben dieci i precedenti dell’arbitro napoletano con il Torino. Il bilancio è positivo e parla di 6 successi granata, un pareggio e tre sconfitte.

Maresca ha già diretto in passato uno scontro tra Toro e Milan. Era il 18 aprile 2018, la sfida terminò sull’1-1 con reti di Bonaventura e De Silvestri.