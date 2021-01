La notizia è dell’ultimo minuto. Calhanoglu potrebbe saltare il match contro il Torino per un problema alla caviglia

Stando alle indiscrezioni provenienti da Milanello, Hakan Calhanoglu avrebbe riportato una contusione alla caviglia al termine di Milan–Juve di ieri sera. Il turco si sarebbe fatto male a causa di appoggio sbagliato al momento del tiro. Oggi il controllo ha riportato un esito che mette in discussione la presenza contro il Torino domenica.

Non vogliono finire i guai in casa Milan questa stagione. Senza il turco nella trequarti, Pioli si troverebbe davvero in grossi guai. Ricordiamo che l’allenatore dovrà fare a meno di tantissimi titolari come: Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Rebic e Krunic. Rientra invece Tonali dalla squalifica. Ma perdere Hakan sarebbe un colpo durissimo perché è un calciatore troppo importante per questo Milan.

SkySport – arriva la conferma, Calhanoglu salterà il Torino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Calhanoglu salterà il match Milan-Torino. Il turco si è fatto male ieri nella partita contro la Juventus a San Siro. In seguito ad un tiro dalla lunga distanza, ha avvertito un forte dolore alla caviglia sinistra.

Il gonfiore alla parte contusa è presente ancora oggi, come affermato da Sky Sport. Ulteriori controlli verranno effettuati nei prossimi giorni, ma è certa la sua assenza al match di sabato sera. Guai, guai grossi per il Milan!