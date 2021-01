Sky Germania – Accelerata improvvisa del Lipsia per Simakan | I dettagli

Pericolo dalla Germania per il Milan: il club tedesco rischia di strappare il giovane difensore in orbita milanista.

Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte Mohamed Simakan, l’obiettivo numero uno per la difesa rossonera.

Il club sta da tempo cercando di trovare un accordo con lo Strasburgo, società che detiene il cartellino del difensore francese.

Ma nelle ultime ore si starebbe facendo largo un’ipotesi diversa, proveniente dalla Bundesliga tedesca.

Lipsia, la mossa per strappare Simakan al Milan

Secondo Sky Germania il Lipsia si starebbe muovendo per contendere il cartellino di Simakan al Milan.

Inserimento forte dei tedeschi sul classe 2000, considerato dalla società di marca Red Bull l’ideale sostituto dell’attuale titolare Dayot Upamecano.

Pare proprio che il Lipsia abbia lavorato di recente sotto traccia, proponendo a Simakan una importante offerta contrattuale, tanto da cogliere una risposta positiva del diretto interessato.

Forte minaccia dunque per il Milan, anche perché la proposta del Lipsia allo Strasburgo appare molto invitante: i tedeschi sarebbero disposti a lasciare il difensore per altri sei mesi in Francia.

Al contrario il club rossonero vorrebbe immediatamente tesserare Simakan e consegnarlo il prima possibile nelle mani di mister Pioli.

Il ventenne stopper non ha ancora sciolto le riserve e deciso di quale progetto far parte. Il Milan di certo dovrà agire velocemente e trovare un accordo con lo Strasburgo per evitare uno scippo clamoroso.

Il Lipsia non è nuovo a trattative silenziose ma vincenti: nell’ultimo anno la squadra della Sassonia è stata in grado di strappare al Milan due obiettivi dichiarati e già sondati come Dani Olmo e Dominik Szoboszlai.