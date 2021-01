Pobega: “Voglio migliorare per tornare pronto al Milan”

Tommaso Pobega, in un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il Milan

Dopo il gol di ieri contro il Napoli, Pobega ha regalato la vittoria allo Spezia. Un periodo del tutto positivo per il centrocampista di proprietà del Milan, che vuole migliorare per tornare al più presto in rossonero.

Lo ha affermato ai microfoni di Radio Sportiva, durante la trasmissione “il Processo”. Tanti i temi trattati da Tommaso Pobega durante la sua intervista: “Spero di aver fatto un favore a Milanello per il gol di ieri, ma sono moltoconcentrato sullo Spezia. Sono amico con molti ragazzi del Milan. Ogni tanto ci sentiamo con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni di squadra. Credo che adesso è importante che mi concentri a migliorare per essere pronto a giocare anche per il Milan”.

Leggi anche:

Parlando di mister Gattuso, rivale nella partita di ieri contro il Napoli: “Lui è stato fondamentale per la mia crescita. Non sono riuscito a vederlo dopo la partita di ieri, ma ci eravamo abbracciati prima”.

Pobega ha poi continuato parlando del gol decisivo realizzato ieri: “Ieri ho avuto la bravura e la fortuna di trovare il rigore ed essere veloce sul tap-in. Quella di Napoli è stata una partita in cui abbiamo mostrato meno visto il lavoro che facciamo in settimana. Per questo siamo stati premiati visto, dato che ci siamo preparati molto. In molti siamo alla prima esperienza in A e vogliamo mostrare il meglio”.

Per quanto riguarda il suo percorso con lo Spezia: “Per adesso non pensiamo al premio, siamo concentrati sulla salvezza e ci sono tanti punti da fare. Immaginavo che il livello in A fosse molto alto e così è stato. Ci sono molte squadre che mi hanno stupito: ricordo la prima partita con il Sassuolo, squadra forte e che gioca un bel calcio, molto temibile”.