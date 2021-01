Calciomercato Milan – Simakan, spunta anche il Liverpool

Dalla Francia arriva la notizia di un’altra pretendente al cartellino di Simakan. Il difensore sembrava vicino al Milan, ma adesso è sfida a tre

La trattativa va avanti ormai da un mese. Il Milan vede in Simakan il profilo adatto alla retroguardia rossonera, un vero rinforzo fisico e tecnico. Nei giorni scorsi, il francese è sembrato ad un passo dall’accordo con la società, ma adesso, con l’apertura del calciomercato le cose si sono complicate.

Sulle tracce del giovane talento c’è anche il Lipsia. Sembra che la sfida tra il Milan e il club tedesco sia molto calda. Entrambi i club vogliono Simakan, ma alla fine sarà il calciatore a decidere il club in cui approdare.

Inoltre, dalla Francia, arriva la notizia dell’inserimento di un’altra pretendente per il difensore centrale. Il sito francese le10sport.com, ha comunicato che il Liverpool è entrato in pista per Simakan. Adesso è sfida a tre per il suo cartellino.

Non è stato indicato se la squadra inglese abbia presentato un’offerta, ma è certo che stia alla finestra ad osservare, e chissà che non decida di attivarsi concretamente.