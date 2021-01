Il Manchester United non lascerà partire a gennaio Jesse Lingard. L’esterno d’attacco è stato accostato anche al Milan in questi giorni

Jesse Lingard non si muove dal Manchester United. Sono state tante le voci attorno all’attaccante inglese. Nei giorni scorsi il nome dell’esterno è stato accostato anche al Milan. La stagione trascorsa in panchina, aveva lasciato pensare che il calciatore fosse sul mercato. D’altronde i numeri parlavano chiaramente.

Lingard fino a questo momento non ha collezionato nemmeno una presenza in Premier League ma solo due in coppa, per un totale di 99 minuti.

Davvero pochissimi ma stando a quanto riportato da Fichajes.net, l’attaccante non lascerà il Manchester United. Solskjaer sembrerebbe, infatti, intenzionato a puntare sull’esterno e quindi, almeno, fino al termine della stagione non si muoverà.

Un’ulteriore conferma alle notizie che sono arrivate dall’Inghilterra, qualche giorno fa, che volevano il Manchester United intenzionato ad esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2022.