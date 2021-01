Bennacer e Saelemaekers migliorano: la data del probabile ritorno

Si avvicina il rientro di Bennacer e Saelemaekers. Le loro condizioni lentamente migliorano e il Milan tra non molto li avrà a disposizione.

Il Milan in questo periodo sta facendo i conti con tanti infortuni. Domani contro il Torino mancheranno sette giocatori, cinque per problemi fisici e due per positività al Covid-19.

Tra coloro che Stefano Pioli non potrà inserire nella lista dei convocati ci sono anche Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers. L’ex Empoli sta smaltendo la lesione del muscolo bicipite femorale destro accusata nel finale di Milan-Parma prima di metà dicembre. Invece il belga aveva rimediato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra contro la Lazio.

Infortuni Bennacer e Saelemaekers: rientro più vicino

Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, Bennacer e Saelemaekers dovrebbero rientrare per Cagliari-Milan di lunedì 18 gennaio. Salvo sorprese, entrambi dovrebbero essere a disposizione per la trasferta in Sardegna. Due recuperi importantissimi per mister Pioli, che sta rinunciando a giocatori molto importanti in questa fase della stagione.

A Cagliari dovrebbe esserci anche Zlatan Ibrahimovic, che scalpita per rientrare prima e potrebbe farcela per Milan-Torino di Coppa Italia prevista per martedì 12 gennaio. In questi giorni a Milanello verranno ben valutate le sue condizioni, come quelle degli altri compagni reduci da infortuni.