Potrebbero esserci il Milan nel futuro di Ryan Sessegnon. Il terzino è pronto a lasciare l’Hoffenheim per vestire il rossonero

Ryan Sessegnon può essere il nuovo terzino sinistro del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez e il giovane inglese classe 2000 può davvero essere l’idea giusta.

Il calciatore è di proprietà del Tottenham ma in prestito all’Hoffenheim. Come riporta TodoFichajes, gli Spurs non sono soddisfatti dell’impiego di Sessegnon in Germania e sarebbero pronti ad annullare l’accordo e girarlo ai rossoneri.

Con l’arrivo di un nuovo calciatore si aprirebbero le porte di una cessione per Andrea Conti, con Dalot che verrebbe utilizzato come vice Calabria. Per il terzino italiano si registrano gli interessamenti di Genoa, Fiorentina e Parma.