Sky – Contatti in corso col Torino | Ecco il centrocampista!

Il casting a centrocampo del Milan, per offrire a Pioli un rinforzo in mediana, porta dritto in Serie A: In queste ore il Milan sta trattando con il Torino per Meité.

Domani Torino e Milan si sfideranno in campo, ma le due compagini potrebbe essere alleate sull’asse di mercato. In queste ore, dopo la fumata nera per Koné, il Milan ha chiesto al Torino Meité. Il Toro, complice una buona stagione di Lukic, ha deciso di mettere il francese nei partenti.

Milan e Torino sono anche sulla stessa lunghezza d’onda per la modalità d’acquisto, ossia un prestito con diritto di riscatto, resta da battere la concorrenza del Verona.

Leggi anche:

Meité, formula e caratteristiche convincono il Milan

Soualiho Meïté è un centrocampista abile a interdire e molto forte nel gioco aereo, visti i 187 centimetri. I 26 anni, classe 1994, e la formula del prestito sono ben visti da Elliot, che inoltre garantirebbe un mediano con caratteristiche uniche, essendo il francese più alto di tutti i centrocampisti nell’attuale rosa rossonera.

Negli anni scorsi il mediano parigino ha trovato il campo con regolarità, ma Giampaolo lo ha spesso lasciato fuori dallo scacchiere tattico, portando il Toro a mettere il giocatore sul mercato. Il Milan deve però fare in fretta, il Verona ha mostrato un forte interessamento verso il giocatore, la cui volontà sarà decisiva per le sorti del trasferimento.