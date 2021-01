Milan, finalmente una buona notizia: Ibrahimovic torna in gruppo

Ibrahimovic si è allenato con la squadra stamattina ed è un buon segnale in vista del recupero. Potrebbe essere convocato per la partita di domani.

Dopo la notizia dell’infortunio di Calhanoglu, finalmente da Milanello arriva una buona notiza. Infatti Zlatan Ibrahimovic stamattina si è allenato con il resto del gruppo. Questo fa pensare che potrebbe essere convocato per la partita di domani contro il Torino. Difficile però vederlo in campo dal primo minuto. Molto più probabile che tornerà a pieno regime per la settimana prossima contro il Cagliari.

Sicuramente questa è una buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli, in un periodo molto complicato sul fronte infortuni. L’ultimo è appunto Calhanoglu, fermato da una contusione alla caviglia. Resterà fuori per la partita di domani, a meno di clamorosi recuperi. Una perdita importante quella del turco, troppo importante per il sistema di gioco di Pioli. Sarà probabilmente sostituito da Brahim Diaz.

Al turco si aggiungono gli altri stop importanti di Bennacer e Saelemaekers (c’è anche Gabbia, che tornerà a febbraio), e in più i positivi Rebic e Krunic. Insomma, una situazione molto complica. Almeno Ibrahimovic sembra sulla via del ritorno. Gli altri potrebbero rientrare per la prossima settimana.