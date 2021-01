Sky – Milan, Meite operazione low-cost, i dettagli | Nuovo incontro!

Nuove indiscrezioni in merito all’affare Meité per il Milan. Operzione low-cost, ecco quanto chiede il Torino per il centrocampista.

Ecco l’intervento di Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport in merito all’affare Meite: “Il Milan vuole Simakan ma non vorrebbe alzare troppo l’offerta. Lo Strasburgo non scende dai 20, Maldini spera in un passo. L’alternativa è Kabak, ma non c’è stata un’offerta perché i rossoneri vogliono Simakan. Dopo il fallimento dell’affare Koné, adesso si sta valutando che tipo di centrocampista: se un altro giovane o se uno un po’ più pronto. Ed è per questo che c’è stata una conference call con gli agenti di Meite per capire che percorso vuole fare il giocatore. Milan e Torino si incontreranno domani: 1 milione di prestito e 10 milioni di diritto di riscatto è la richiesta dei granata. Vedremo se Maldini deciderà di fare sul serio“.