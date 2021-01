Verso Milan-Torino, le ultime news sui rientri | Ibra ci prova

Le ultime notizie sui calciatori del Milan che rientreranno dai rispettivi infortuni nelle prossime giornate.

Il Milan prepara la partita di domani sera contro il Torino. Oggi è andato in scena l’allenamento di rifinitura al centro sportivo di Milanello.

Non troppe le novità di formazione per mister Stefano Pioli, che recupera Sandro Tonali dalla squalifica ma perde Hakan Calhanoglu, dolorante nel finale del match contro la Juventus.

Il tecnico in conferenza stampa ha parlato dei possibili rientri per i vari infortunati della sua rosa.

Leggi anche > Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la rivelazione di Pioli

Innanzitutto Pioli ha chiarito che Zlatan Ibrahimovic, pur essendosi allenato oggi in gruppo, non sarà pronto per la gara di domani contro il Torino.

Sia lui che Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers rinvieranno dunque il proprio rientro. Tutti e tre i titolari del Milan dovrebbero rientrare in vista di Cagliari-Milan del 18 gennaio prossimo.

Ibra vorrebbe già essere convocato per il match contro il Toro in Coppa Italia di matedì sera.

Più lontano il ritorno in campo di Matteo Gabbia. Per il difensore se ne riparlerà a fine mese. Mentre c’è da valutare con i prossimi tamponi se Rebic e Krunic, positivi prima di Milan-Juve, potranno rientrare in gruppo già nella settimana che viene.