Danny Rose è pronto a volare in Turchia. Il difensore rescinderà il contratto con il Tottenham per giocare con il Besiktas

Non c’è spazio al Tottenham per Danny Rose. Il terzino mancino classe 1990 è pronto a lasciare Londra già in questi giorni di gennaio.

Il calciatore, mai impiegato da Jose Mourinho in prima squadra, non rientra più nei piani degli Spurs. In estate è stato accostato anche al Milan, come possibile vice Theo Hernandez, poi i rossoneri hanno deciso di puntare sul più giovane Dalot, mantenendo in rosa anche Andrea Conti.

In inverno, difficilmente si aprirà una trattativa per un approdo in Italia; Rose appare destinato a trasferirsi in Turchia: secondo quanto riportato da TodoFichajes, il giocatore inglese starebbe negoziando la rescissione del contratto con il Tottenham così da essere libero di volare ad Istanbul per firmare con il Besiktas.