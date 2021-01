Calciomercato Milan – El Shaarawy si svincola | Maldini ci pensa?

Dalla Cina arrivano notizie di un probabile addio dell’ex rossonero al calcio asiatico. Possibile idea di mercato per molti.

Il nuovo nome per rinforzare l’attacco del Milan potrebbe essere a sorpresa una vecchia conoscenza rossonera.

I rossoneri infatti sono tra i club che seguono, seppur non in primissima fila, l’evolversi della situazione contrattuale di Stephan El Shaarawy.

L’attaccante italiano, classe ’92, è vicinissimo al rescindere il contratto con i cinesi dello Shanghai Shenhua, club che lo ha strappato dalla Serie A un anno e mezzo fa.

Pazza idea El Shaarawy: sarà lui il vice-Ibra?

La situazione descritta oggi dal Corriere dello Sport è la seguente: il club cinese ha rifiutato le varie proposte di prestito ricevute di recente per El Shaarawy.

Il classe ’92 vuole però lasciare la Cina e tornare in Europa. Dunque nelle ultime ore il fratello-agente Manuel è volato a Shanghai per trattare la rescissione consensuale del calciatore cresciuto nel Genoa.

Se le trattative dovessero andare in porto, nei prossimi giorni El Shaarawy sarebbe libero e pronto ad ascoltare ogni tipo di proposta a costo zero.

Il Milan e in particolare Paolo Maldini osservano la situazione. I rossoneri avrebbero bisogno di un centravanti diverso, un vice-Ibra con caratteristiche più da prima punta. Ma il ritorno low-cost del Faraone potrebbe rappresentare un’arma in più.

El Shaarawy all’interno del Milan di mister Pioli potrebbe giocare sia come ala sinistra (alternativa ideale a Rebic), sia come attaccante di movimento, come sta agendo attualmente Rafael Leao.

Ma i rossoneri non sembrano in pole al momento. La Roma è la prima opzione per l’italo-egiziano, che ha già giocato in giallorosso fino al maggio 2019. Occhio anche ad alcune proposte in arrivo da Francia e Inghilterra.