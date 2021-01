Milan, il difensore può arrivare dalla Bundesliga | Colpo a zero

Simakan oggetto di trattativa e Kabak ancora nel mirino, ma il Milan valuta anche altri difensori centrali. Uno gioca nell’Hoffenheim.

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un nuovo difensore centrale. E l’obiettivo numero 1 è Mohamed Simakan dello Strasburgo.

Al momento, però, la trattativa è bloccata. Il club rossonero ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus, ma i francesi vogliono di più perché valutano 20 milioni il proprio giocatore. Inoltre, il Lipsia si è inserito e ha pareggiato l’offerta milanista. Simakan ha un accordo con il Milan e ha espresso la sua preferenza, però potrebbe non bastare.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, arriva Bogarde dall’Hoffenheim?

Visto lo stallo nella negoziazione per l’arrivo del giovane centrale difensivo, è subito rispuntato Ozan Kabak come piano B. Ma anche il turco dello Schalke 04 ha una valutazione sui 20 milioni e non è facile assicurarselo, considerando anche la concorrenza di squadre della Premier League.

Ma il rinforzo per la difesa del Milan potrebbe comunque arrivare dalla Bundesliga. Infatti, Kicker riporta che il club rossonero è interessato a Melayro Bogarde. È il nipote di Winston, difensore che in passato ha giocato nel Diavolo senza trovare fortuna.

L’olandese classe 2001 milita nell’Hoffenheim e ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Può essere un interessante colpo low cost per il Milan, che comunque deve fare attenzione anche alla concorrenza del Barcellona e di altre società.

Bogarde non è un titolare fisso nell’Hoffenheim. In Bundesliga in questa stagione ha collezionato solamente 3 presenze, l’ultima nella recente partita persa in casa contro il Friburgo. 3 presenze anche in Europa League, tutte da titolare. Nonostante il poco spazio avuto finora, c’è grande fiducia sulla sua crescita futura. Il Milan potrebbe pensare concretamente di ingaggiarlo.