Calciomercato Milan – Offerto Zaha | La risposta di Maldini

Al Milan è stato proposto Zaha del Crystal Palace, 28enne ivoriano che in questa stagione si è trasformato da esterno offensivo a centravanti.

Tutti si attendono dei colpi da parte del Milan in questa sessione del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli almeno due rinforzi.

Si parla soprattutto dell’arrivo di un difensore centrale e di un centrocampista, ci sono già delle trattative in corso per degli obiettivi. Ma non va completamente scartato che la società rossonera possa intervenire anche in altri ruoli entro la fine del mercato di gennaio 2021.

Zaha proposto al Milan

Nonostante la smentita di Maldini, diversi media continuano a ritenere che il Milan prenderà un centravanti che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic in caso di necessità. Tra i nomi circolati anche quello di Wilfried Zaha, che dopo tanti anni da esterno offensivo in questa stagione sta facendo bene da prima punta nel Crystal Palace: 8 gol e 2 assist in 14 presenze nel ruolo.

Il giornalista italiano Fabrizio Romano a GiveMeSport ha spiegato che Zaha è stato offerto al Milan da alcuni intermediari. Tuttavia, il club rossonero al momento non è interessato e non ritiene il 28enne ivoriano un obiettivo.

La valutazione del giocatore è elevata e difficilmente a gennaio il Diavolo spenderà una grossa cifra. Il budget è limitato ed eventuali spese “pesanti” verranno fatte nella finestra estiva del calciomercato, in particolare se ci sarà la qualificazione alla prossima Champions League.