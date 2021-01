Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco quanto vale Leao oggi”

Quanto costa ad oggi Leao? Di Marzio ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul valore del portoghese.

Rafael Leao è cresciuto molto nell’ultimo periodo. In questa fase di tante assenze, il Milan si appella a lui anche per la prossima partita contro il Torino, e stavolta non ci sarà nemmeno Hakan Calhanoglu. Intanto però le sue prestazioni migliorano e questo non è passato inosservato. E i rossoneri dovranno sicuramente fare attenzione a possibili assalti delle grandi squadre.

Ma quanto vale ad oggi Leao? Negli studi di Sky Sport, durante Calciomercato – L’Originale, hanno provato a dare una risposta. Stando a Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ad oggi il prezzo dell’asso portoghese supera i 40 milioni di euro. Il Milan lo pagò, nell’estate del 2019, meno di 30 milioni dal Lille; ad oggi vale quasi il doppio, si parte dai 40 ma, come giustamente ha sottolineato il giornalista, con i prezzi di oggi e vista l’età del calciatore, non è possibile immaginare un costo di 50 milioni per il suo cartellino.

Leao, il futuro è rossonero

Il Milan punta tantissimo su Leao, per il presente e soprattutto per il futuro. Attualmente ha un ruolo fondamentale: in assenza di Ibrahimovic, Leao e Calhanoglu, domani contro il Torino la squadra sarà sulle sue spalle. E dovrà dimostrare di aver avuto un buon percorso di maturazione. Certo, è ancora giovanissimo e con ampissimi margini di miglioramento, ma uno con il suo talento deve già essere ad un buon livello, sotto tutti i punti di vista.