Calciomercato Milan, futuro Meite: la scelta di Giampaolo

Meite, convocato nel pomeriggio da Giampaolo, non risulta in panchina per la sfida di stasera tra Milan e Torino. Addio vicino?

Soualiho Meïté non siederà nemmeno in panchina questa sera a San Siro. Il centrocampista francese – in pole per rafforzare la mediana del Milan – risultava nella lista dei convocati stilata da Marco Giampaolo nel pomeriggio, ma non è stato inserito nella distinta del match, che avrà il suo calcio d’inizio fra pochi minuti.

Un indizio importante che lascia intendere che la trattativa per l’addio ai granata potrebbe davvero essere in dirittura d’arrivo.

Ricordiamo che su Meité c’è anche l’interessamento da parte del Verona, oltre quello dei rossoneri. Per strapparlo al Torino serve una cifra complessiva di undici milioni di euro, ma solo uno per il prestito.