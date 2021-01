Nel casting al Vice Ibra potrebbe uscire Leonardo Pavoletti, che in queste ore è stato accostato a un altro club di Serie A. Niccolò Ceccarini su Twetter annuncia quale.

Dopo Arek Milik, si spegne un altro rumors: Leonardo Pavoletti è in trattativa con la Fiorentina. La punta in forza al Cagliari era stata accostata al Milan in più occasioni, ma le scarse garanzie fisiche e un età non più verde avevano già fatto desistere i rossoneri.

Adesso, come Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini su Twetter, le possibilità di vedere la punta della nazionale in rossonero diminuiscono ancor di più.

Pavoletti in trattativa con la Fiorentina

Il Milan ha deciso di non puntare sulla veterana punta livornese, classe 1988, seppur le caratteristiche da ariete, con una spiccata propensione al gol di testa, lo rendessero appetibile per la rosa rossonera. L’età e la scarsa tenuta fisica, complice una serie di interventi alle ginocchia, hanno fatto desistere la società rossonera a trattare con il Cagliari.

La Fiorentina, vista la scarsezza di gol in stagione, invece, ha deciso di virare fortemente sulla punta in forza al Cagliari, al momento chiusa da Simeone.