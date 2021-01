Belotti al Milan, l’ex calciatore: “Dipende solo da lui”

Gianluigi Lenti, ex di Milan e Torino, si esprime in merito al passaggio di Belotti al Milan in un’intervista a TuttoMercatoWeb. Ecco cosa ha detto.

I rumors sempre più insistenti che parlano di un passaggio di Andrea Belotti al Milan hanno acceso le fantasie dei tifosi, dividendo i critici e gli esperti. Gianluigi Lentini, storico ex di Milan e Torino, ha parlato di un eventuale Passaggio del “Gallo” in rossonero.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’ex centrocampista esalta la punta granata, ma lo esorta a prendersi delle responsabilità per fare il definitivo salto di qualità.

Le parole di Gigi Lentini su Belotti

Le dichiarazioni del campione d’Europa del 1994 sono dolci, ma anche di sfida a provare il salto nei grandi club. Qui l’estratto della sua intervista sul bomber del Torino e della nazionale:

“Ha trovato regolarità, è un grande attaccante che ha imparato anche a distribuire assist. Da sempre è utile a fare salire la squadra, adesso ha cominciato anche a mettere in porta i compagni. Il suo futuro non lo possiamo prevedere, dipenderà quali ambizioni avranno lui e il Torino. Il club dovrebbe puntare a guardare oltre la salvezza, ma il giocatore merita di giocare l’Europa per fare il definitivo salto di qualità“.