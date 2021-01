Calciomercato Milan – Milik, telenovela finita? Finalmente l’accordo

Più Volte accostato al Milan, Arkadiusz Milik ha deciso di accasarsi in un’altra squadra italiana a Giugno. Salta la pista rossonera.

Arkadiusz Milik, gigante polacco in forza al Napoli, dopo un lungo tira e molla con i campani ha deciso il suo futuro, facendo un dispetto al suo attuale club. Dopo diverse lamentele del suo agente per le alte pretese degli azzurri, il calciatore si è accordato con la Juventus per giugno, liberandosi a parametro zero.

Una aspra diatriba che non ha giovato né al club, che perderà un calciatore dal valore di 20 milioni di euro senza intascare un centesimo, né per il calciatore che resterà inattivo per un anno.

Leggi anche:

Milik non sarà il vice Ibra

Seppur il Milan non si sia mai mosso ufficialmente per il polacco, visto le alte richieste partenopee, ha pensato più volte a Milik per il vice Ibra. Le caratteristiche tecniche, unite alle doti fisiche imponenti, facevano di Arek un sostituto ideale dello svedese. Seppur in scadenza, il Napoli chiedeva per lui almeno 18 milioni, una cifra ritenuta eccessiva per un calciatore che sarà libero tra sei mesi.

La Juventus si è mossa in anticipo, strappando in anticipo l’accordo per il giocatore, privando il Napoli di qualsivoglia cifra per la cessione.