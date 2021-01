Calciomercato Milan – Maldini lo voleva | È vicino al PSG

Paolo Maldini aveva messo gli occhi sul terzino brasiliano del Betis. Ma adesso una big europea è vicinissima ad acquistarlo

Sappiamo quanto piacciano a Maldini i giocatori giovani e di prospettiva, quelli che mostrano qualche lampo di classe, ma che sono ancora acerbi per essere buttati nella mischia. Parliamo di profili che vanno coccolati e seguiti passo passo, e che solo col tempo potrebbero diventare grandi giocatori.

Un pò come accaduto a Leao nel Milan. Maldini aveva in mente di mettere a segno un colpo simile; si trattava però di un terzino destro. Emerson Royal è stato un obiettivo del Milan per parecchio tempo: classe 1999, di proprietà del Barca ma in prestito al Betis Sevilla, ha mostrato grandi doti nel corso dei due anni in verdiblancos.

Oltre al Milan, un’altra big europea ha messo gli occhi su Emerson e adesso è vicinissima al suo acquisto.

Emerson Royal ad un passo dalla Francia

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, Emerson Royal è vicinissimo alla firma con il Paris Saint-Germain di Pochettino. Proprio l’ex Tottenham avrebbe visto nel terzino brasiliano il giusto profilo da adattare alla sua nuova rosa.

Nella squadra della capitale francese, Florenzi sembra non convincere al 100% e Dagba sta cercando club in cui accasarsi. Per il PSG, Emerson rappresenta una buona occasione ad un prezzo modesto, dato che si parla di un prestito con opzione d’acquisto in estate.

Vediamo, quindi, un altro obiettivo di Maldini e Massara sfumare, e inseguire altre strade lontane da Milano.