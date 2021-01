Simakan, lo Strasburgo preferisce il Lipsia | Il motivo

Dalla Francia arrivano novità sull’affare Simakan. Sembra che lo Strasburgo preferisca il Lipsia al Milan. Ma c’è un però…

Sembra ci sia una vera contesa per Mohamed Simakan. Lipsia e Milan bramano il difensore francese ormai da tempo. Non sappiamo chi avrà la meglio alla fine, ma è certo che le due società sono in dialogo costante con lo Strasburgo.

Il Milan, come comunicato nei giorni scorsi, avrebbe offerto al club francese una cifra che si aggira sui 18 mln di euro, tra parte fissa e variabile. Il Lipsia, che gioca in casa RedBull, ha voluto colmare il gap con i rossoneri, pareggiando l’offerta.

Tutto sembra in stallo però. Ad oggi, la bilancia non pende verso una o l’altra società. La volontà del calciatore sarà l’unica chiave di svolta.

Dalla Francia arriva però una novità importante: lo Strasburgo ha una preferenza tra le due acquirenti.

Lipsia in vantaggio sul Milan – La preferenza dello Strasburgo

Secondo quanto appreso dal sito di Eurosport France, lo Strasburgo preferisce che siano i tedeschi ad acquistare il cartellino di Simakan. Perchè? Perchè il Lipsia ha proposto al club, di comprare sì il giocatore, ma di lasciarlo in Francia sino a giugno.

Una condizione che ovviamente fa comodo al club viola, che così potrebbe ancora approfittare delle prestazioni del difensore per concludere la stagione di Ligue 1 al meglio delle possibilità.

Sempre rifacendoci al sito francese, emerge un dettaglio importante: la volontà del giocatore è decisiva per l’affare. Se Simakan dovesse scegliere di approdare al Milan, lo Strasburgo non opporrebbe alcuna resistenza.

Il calciomercato di gennaio è già bello che avviato, si aspettano aggiornamenti nei prossimi giorni.