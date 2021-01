Milan-Torino, le ultime: Ibra in panchina | Le scelte di Pioli

Le ultime news di formazione in casa Milan, con Stefano Pioli che dovrebbe puntare ancora sui giovani dall’inizio.

La doppia notizia a sorpresa fa sicuramente piacere all’ambiente Milan. I rossoneri ritrovano tra i convocati due leader assoluti.

In vista del match di stasera contro il Torino, mister Stefano Pioli ha inserito nella lista dei disponibili anche Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic.

Entrambi non al top, evidentemente sono stati considerati utili in corso d’opera e pronti almeno per giocare qualche minuto.

La formazione del Milan anti-Toro

Nonostante la presenza dei due suddetti calciatori, Pioli non dovrebbe cambiare le proprie idee iniziali di formazione.

Secondo Sportmediaset sia Calhanoglu che Ibrahimovic partiranno dalla panchina, visto che come detto non sono ancora al 100% della condizione.

Sarà un Milan molto giovane quello che si vedrà a San Siro dal 1′ minuto. In porta Donnarumma, difesa a quattro con il ritorno di Calabria come terzino destro e la conferma di Kjaer, ormai recuperato.

In mezzo al campo Tonali riprenderà il proprio posto accanto a Kessie, mentre sulla trequarti vince la linea ‘verde’. Castillejo, Diaz e Hauge agiranno alle spalle di Rafael Leao.

Out anche Bennacer e Saelemaekers, oltre ai positivo al Covid-19, ovvero Krunic e Rebic.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, B.Diaz, Hauge; Leao.