Calciomercato Milan, colpo Meite: i dettagli della trattativa

Tra i rumors di ieri e la gara di oggi, Milan e Torino oltre ai tre punti si contendono anche Soualiho Meïté che potrebbe essere ceduto ai rossoneri. Gianluca Di Marzio fornisce ulteriori dettagli.

Da San Siro a San Siro, il destino di Soualiho Meïté potrebbe cambiare ancora nell’impianto meneghino. Infatti proprio al Meazza il centrocampista francese trovò la prima rete, nel 2018 contro l’Inter. In questi giorni il mediano potrebbe approdare nel club rossonero, e dopo i rumors di ieri oggi arrivano ulteriori dettagli.

A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio, che dalle pagine del suo sito web, snocciola cifre e difficoltà nella trattativa per il mediano torinista.

Leggi Anche:

Meité al Milan, formula e cifre

Per Di Marzio il primo retroscena legato al centrocampista parigino è legato alla prima squadra interessata al francese: L’Inter nel mese di dicembre ha sondato il terreno, salvo poi virare le attenzione verso Rodrigo De Paul.

Il Torino, dopo le continue panchine, chiede un milione per il prestito e dieci per il riscatto. Una cifra abbordabile per un centrocampista di quel livello, tanto da attrarre la corte del Verona, fortemente interessata al mediano.

Milan e Torino si sfideranno due volte in tre giorni, tra campionato e coppa Italia, e sicuramente si aggiorneranno per discutere del centrocampista, dove sarà decisiva la sua volontà.