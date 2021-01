Sky – Milan-Torino, le condizioni di Ibrahimovic e Calhanolgu

A Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato della condizione fisica di Ibrahimovic e Calhanoglu: i due convocati a sorpresa da Pioli

La notizia della convocazione di Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic ha stupito un pò tutti. I due, reduci da infortunio, erano stati dati per indisponibili in vista del match tra Milan e Torino. Contro ogni aspettativa, mister Pioli li ha inseriti nella lista convocati ma è difficile che i due possano partire da titolari.

Zlatan sta risolvendo l’infortunio al polpaccio. Si pensava rientrasse contro il Cagliari, il 18 gennaio, o al massimo contro il Toro in Coppa Italia. Ma sappiamo quanto lo svedese sia un combattente, e la sua presenza, stasera, potrà dare la giusta carica all’intera squadra.

Hakan si è infortunato di recente, nel match contro la Juve di domenica sera. La contusione alla caviglia sinistra sembrava averlo messo fuori dai giochi, almeno per questa giornata di campionato. Ma anche lui, consapevole della negativa situazione in cui versa la squadra a causa delle assenze, ha stretto i denti per recuperare in vista del Toro stasera.

A darci novità sulle condizioni fisiche dei due rossoneri è Peppe Di Stefano. Ai microfoni di Sky Sport, queste le parole del noto giornalista: