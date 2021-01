Calciomercato Milan, Lirola in Francia: il sostituto dai rossoneri

La Fiorentina è chiamata a sostituire Pol Lirola, pronto a volare in Francia. In lista c’è anche Conti del Milan

Pol Lirola è pronto a lasciare la Fiorentina per volare in Francia. Come raccontato in queste ore dai principali media sportivi, il terzino ex Sassuolo vestirà la maglia del Marsiglia. Accordo trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Un addio che lascia spazio di manovra alla Fiorentina, da tempo alla ricerca di un esterno destro. Potrebbe così tornare di moda il nome di Andrea Conti. Il giocatore classe 1994 avrebbe bisogno di giocare con continuità e i viola potrebbero rappresentare la giusta destinazione per rilanciarsi.

La scelta di Conti

La Fiorentina è stata una delle squadre ad aver bussato alla porta del Milan. Ci hanno pensato anche Genoa e soprattutto Parma; al momento, però, Conti non sembra intenzionato a lasciare i rossoneri.

C’è ancora qualche giorno per capire se l’ex Atalanta cambierà idea. I viola nel frattempo hanno sondato il terreno anche per Malcuit del Napoli.