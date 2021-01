Calciomercato Milan, svolta Koné: annuncio dalla Francia

Kouadio Koné non vestirà la maglia del Milan. Il centrocampista resterà in prestito fino al termine della stagione al Tolosa

Come raccontato nei giorni scorsi Kouadio Koné non vestirà la maglia del Milan. Il centrocampista classe 2001 sarà un giocatore del Borussia Mönchengladbach, che ha trovato un accordo con il Tolosa per una cifra vicina ai 9-10 milioni di euro, con i bonus.

L’accordo è in cassaforte e la notizia trova ulteriore conferma in Francia, con il giornalista di Telefoot, Julien Maynard, il quale aggiunge che Koné resterà in prestito fino al termine della stagione al Tolosa.

E’ evidente quindi come per il Milan fosse davvero complicato riuscire a pareggiare l’offerta dei tedeschi: i rossoneri si sono fermati a 5+1 di bonus e avrebbero voluto fin da subito il giocatore.

Il Milan ha così deciso di virare su Meité del Torino, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Condizioni decisamente più vantaggiosi, che stanno spingendo i rossoneri ad accelerare.

Resta da capire se il francese vorrà mettersi alla prova al Milan, dove il posto non è certo assicurato o in una realtà un po’ più semplice come può essere quella di Verona, altra squadra interessata.