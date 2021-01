ML – Infortunio Tonali, forte contusione. Problemi anche per Brahim Diaz

Le condizioni di Tonali e Brahim Diaz, entrambi usciti infortunati da Milan-Torino. Ecco come stanno i due calciatori rossoneri.

Nel corso di Milan–Torino si sono verificate due sostituzioni causa infortuni. Prima quella di Sandro Tonali, fermato da un calcione involontario di Verdi sul polpaccio sinistro (nell’occcasione, l’arbitro Maresca aveva dato rigore per poi toglierlo dopo il consulto col VAR); dopo è uscito anche Brahim Diaz, e sembrava evidente avesse qualche problema fisico visto che zoppicava.

DAZN ha fornito le prime news in merito a questi due infortuni. Per quanto riguarda Tonali, si tratterebbe di una forte contusione al polpaccio sinistro. Non dovrebbe essere grave ma verrà valutata domani. Invece Brahim Diaz ha avuto un problema al piede sinistro, fasciato dallo staff medico.

AGGIORNAMENTO – Il Milan informa che Tonali ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Per Brahim Diaz, invece, trauma contusivo alla caviglia sinistra.