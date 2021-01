Leao ammonito in Milan-Torino: era diffidato, salta Cagliari

Rafael Leao ammonito in Milan-Torino, sarà squalificato per la trasferta di Cagliari. L’ex Lille era diffidato e non ci sarà in Sardegna.

Oltre ai problemi fisici di Sandro Tonali e Brahim Diaz, altra notizia negativa per Stefano Pioli in Milan-Torino. Infatti, Rafael Leao è stato ammonito ed era diffidato.

L’attaccante portoghese salterà Cagliari-Milan di lunedì 18 gennaio. Sicuramente un’assenza importante, però l’allenatore rossonero per la sfida in Sardegna dovrebbe avere un Zlatan Ibrahimovic in buona condizione fisica. Da vedere se nel frattempo Ante Rebic guarirà dal Covid-19.

L’arbitro Maresca ha esposto il cartellino giallo a Leao per una simulazione dell’ex Lille sugli sviluppi di un contropiede rossonero. Peccato, in un periodo con tante defezioni era evitabile questa ammonizione. Comunque Rafa sarà sicuramente in campo martedì, ancora contro il Torino, in Coppa Italia e avrà l’occasione di farsi “perdonare”.