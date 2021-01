Massara: “Fiduciosi per il rinnovo di Calhanoglu. Mercato? In contatto col mister”

Parla Massara, Direttore sportivo del Milan, prima del calcio d’inizio del match di San Siro contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

E’ una squadra con un grande spirito. I leader come Ibra e Calha non fanno mancare il loro apporto. Vedremo se servirà il loro contributo, lo svedese magari non avrà molti minuti nelle gambe, il turco invece è un po’ acciaccato. Rinnovo Calha? Siamo fiduciosi, è comunque un professionista esemplare che non pensa al rinnovo. Speriamo di avere presto buone notizie.

Nuovi acquisti – “Simakan e Meite? Sono tanti i nomi, stiamo valutando diverse posizioni e stiamo parlando con il mister. Il mercato è ancora lungo…”