Milan-Torino, Dalot: “Ecco dove preferisco giocare”

Le parole di Diogo Dalot prima del calcio d’inizio di Milan-Torino, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, in programma a San Siro

Prima del calcio d’inizio di Milan-Torino ha parlato Diogo Dalot. Il terzino portoghese, dopo essere stato schierato titolare contro la Juventus, torna in panchina ma è pronto a subentrare per dare una mano alla squadra. Ecco le sue parole a DAZN: “Destra o sinistra? Giocare a destra è certamente la mia posizione, posso giocare in altri ruoli ma decide il mister”.