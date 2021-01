Milan-Torino, formazioni ufficiali: torna Tonali, panchina per Ibra

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan e Torino, che alle 20:45 si daranno battaglia allo stadio San Siro per la 17.a giornata

Il Milan è pronto a scendere in campo contro il Torino, per la diciassettesima giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, vogliono rialzare la testa dopo il ko contro la Juventus per rafforzare il primato. Le assenze sono ancora tante ma il Diavolo recupera Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, che partono dalla panchina.

A centrocampo Tonali torna dalla squalifica e affianca Kessie. In difesa anche Calabria si riprende il posto sulla destra e completa il reparto con Kjaer, Romagnoli e Theo.

Nel Torino, c’è ovviamente Belotti a guidare l’attacco della squadra di Marco Giampaolo, che si presenta a San Siro, schierando i suoi uomini con il 3-5-2

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giamapolo